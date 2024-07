A prioridade do Inter deve ser a Sul-Americana

Antes de qualquer coisa, a ideia não é defender o abandono ao Brasileirão. Na última temporada, colocamos todas as forças na Libertadores da América e isso prejudicou a campanha na competição nacional. O pouco tempo de recuperação impediu que o clube conseguisse uma mínima vaga no G-6. Por isso, esse ano é importante que a direção colorada, que é responsável pelos objetivos do ano, tenha aprendido a lição. Equilíbrio é tudo.