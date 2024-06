O que o Inter fez no último sábado diante do Cuiabá é o mais importante no atual momento do futebol gaúcho. Vencer, conquistar pontos e deixar o ambiente menos tenso é o que pode fazer a diferença para sequência da temporada. Depois de ser derrotado pelo Belgrano, se levantaram muitas desconfianças em relação à qualidade do elenco e ao que ele por entregar daqui para frente.