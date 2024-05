O momento é de mobilização e solidariedade. Essa é a pauta mais importante. Cada um, do seu jeito e com suas condições, pode tentar ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Infelizmente, em menos de um ano, estamos passando por essa situação novamente. Quando possível, devemos cobrar mudanças no processo de prevenção para esse tipo de acontecimento. Enquanto isso, vamos ajudar quem precisa.