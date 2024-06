Não falta muito para a data do próximo Gre-Nal pelo Brasileirão. Em cenários normais, já estaríamos projetando este confronto em Porto Alegre. Mas, por motivos óbvios, não temos condições de pensar no futebol como algo importante pelos próximos meses. Seguimos torcendo pelo melhor dos times gaúchos, afinal, estão sendo prejudicados pela manutenção do calendário.