Parece que os responsáveis pela continuação “normal” do futebol brasileiro estão ignorando diversos fatores que deixam clara a necessidade do Rio Grande do Sul não estar envolvido em algo tão superficial neste momento. A relativização da tragédia chega a assustar. É uma falta de sensibilidade absurda. Como torcedor, apaixonado pelo Inter e o futebol, não tenho vontade de pensar nisso.