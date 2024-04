O time do Inter não está conseguindo atuar em alto nível desde a eliminação para o Juventude. Muitos debates são feitos para tentar entender o motivo da falta de desempenho e por onde realmente passa esse declínio técnico do time. Por mais que em algum momento tenhamos ficado encantados com o futebol apresentado, o período foi curto. Nunca foi consolidado. Vencer o Gauchão seria parte importante nesse processo.