A vitória diante do Bahia aliviou o ambiente colorado. O resultado do último sábado (13) era importante por conta da sequência de jogos no Brasileirão: Palmeiras e Athletico-PR longe do Beira-Rio. O confrontos contra essas duas equipes já são naturalmente complicados. Fora de casa, a dificuldade potencializa. Inclusive, faz tempo que o Colorado não vence o Verdão em São Paulo.