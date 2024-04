Há pouco mais de três anos no Brasil, mais especificamente no Palmeiras, Abel Ferreira já soma 10 títulos e carrega junto com seu clube uma hegemonia impressionante no futebol brasileiro. Contra o Inter, a equipe comandada pelo treinador português jogou sete vezes e venceu quatro. O Colorado, por sua vez, levou a melhor em duas ocasiões. Apenas um duelo entres os times acabou empatado. Nesta quarta-feira (17), Inter e Abel Ferreira se reencontram, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, em São Paulo.