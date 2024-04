Muito mais do que o resultado, foi a indignação do time colorado que entrou em campo contra o Bahia. O momento ruim fez questão de assombrar na estreia do Brasileirão. A bola teimou em entrar e, no nosso melhor momento dentro do confronto, sofremos com o gol do adversário. O clima no Beira-Rio era de incredulidade com o que estava acontecendo. O retrospecto do grupo nos últimos jogos tornou difícil acreditar em qualquer tipo de reação. Porém, os jogadores pareceram entender que não poderiam sair de campo sem os três pontos.