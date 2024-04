O técnico Jorge Barcellos terá uma estreia de luxo no comando das Gurias Coloradas. Sua primeira partida, às 20h da próxima segunda-feira (15), será justamente contra o maior rival Grêmio no Sesc Protásio Alves. O clássico impõe uma responsabilidade grande ao Inter: tem de vencer para tentar sair do Z-4 e se aproximar do objetivo de classificação.