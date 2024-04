Inter e Grêmio chegam para o clássico do Brasileirão Feminino com um problema em comum: desfalques. Desde suspensão, lesões e até convocações, os treinadores de ambos os lados precisarão encontrar alternativas para suprir algumas peças. O primeiro Gre-Nal do ano será nesta segunda-feira (15), às 20h, no Sesc, em Porto Alegre.