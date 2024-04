Os resultados de campo do Inter nos últimos anos têm me preocupando em relação à régua do clube dentro dos campeonatos que participa. Um dos pontos que mais gosto de destacar dentro do futebol é de que "mais perdemos do que ganhamos". Esse fator é o que torna o futebol tão apaixonante e os momentos vitoriosos marcantes na vida de qualquer torcedor.