O jogo contra o Juventude chama atenção por conta das dificuldades que o Inter encontrou em campo. A equipe colorada não conseguiu ter domínio completo da partida em nenhum momento. Com a atual forma do time jogar, foi impactante ver o grupo de Coudet com dificuldades para trocar três passes e sofrendo várias investidas dos mandantes pelos lados do campo. Ainda se trata de um desempenho isolado no contexto da temporada.