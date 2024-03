No último domingo (10), o Nova Iguaçu chamou a atenção por mais uma grande atuação no Campeonato Carioca. A equipe que enfrenta o Inter na próxima quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, fez do Vasco um time indefeso em pleno Maracanã. Fica o alerta para o time treinador por Eduardo Coudet. Essa fase da competição normalmente apresenta surpresas para clubes da série A. É importante estar blindado em relação a essa possibilidade.