A semana Gre-Nal já está recheada de mistérios. Do lado colorado, não sabemos se Gabriel Mercado conseguirá se recuperar da pancada que sofreu no último domingo (18), contra o Novo Hamburgo. Outra grande questão é a presença ou não de Sérgio Rochet no gol. O guarda-redes está lesionado ou pelo menos é o que se diz nos bastidores, mas existe uma pequena possibilidade do uruguaio ser escalado pelo técnico Eduardo Coudet. Parte dessa resposta teremos quando saírem os relacionados para o confronto.