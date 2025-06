Inter com foco total no Brasileirão

Dificilmente o time de Roger Machado chegará a 100% de aproveitamento, mas alguns jogos são inegociáveis na busca dos três pontos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O planejamento do Inter deu certo para o primeiro semestre do ano. O título do Campeonato Gaúcho se concretizou e era importante para tranquilidade do ambiente no clube. Além disso, a classificação para a próxima fase da Libertadores da América aconteceu e o time não deu brechas para zebra na Copa do Brasil.

Se podemos falar de algo que não saiu como esperado é a campanha no Brasileirão até aqui. Porém, levando em consideração os ótimos resultados nas outras competições, é possível compreender os tropeços no campeonato de pontos corridos.

A partir de agora, o Colorado tem sete jogos de Brasileirão sem compromissos por Libertadores e Copa do Brasil. Esse é o melhor momento para que clubes com calendário cheio possam criar gordura antes que comecem as principais decisões da temporada. São 21 pontos que mudam a perspectiva do time na tabela de classificação.

Nas duas partidas antes da parada e na volta do Mundial de Clubes, é a chance do Inter de conquistar uma sonhada tranquilidade para lidar com o excessivo número de jogos do ano. Dificilmente o time chegará a 100% de aproveitamento, mas alguns jogos são inegociáveis na busca dos três pontos. Alguns pontos perdidos nas primeiras rodadas precisam ser “recuperados”.

Colorado precisa de um plano b

Mesmo que todo o contexto do clube esteja empolgado com as campanhas no mata-mata, não temos garantia de nada nesses campeonatos. Concordo em não tratar o Brasileirão como prioridade, mas é necessário ter um “plano b” caso as coisas não aconteçam da forma esperada. Quando lidamos com jogos de copa, apostar todas as fichas nisso é perigoso e irresponsável. No ano passado, o Atlético-MG chegou à decisão da Copa do Brasil e Libertadores. Os mineiros acabaram perdendo os dois campeonatos, ficando de fora da próxima Libertadores e brigaram contra o rebaixamento até a última rodada. Isso impactou completamente a temporada de 2025 do galo.

O Inter passou pelo mesmo cenário, em 2023. O caso colorado teve menos drama, mas influenciou no destino do clube no ano seguinte. A equipe chegou à semifinal da Libertadores, diante do Fluminense, foi eliminado e não conseguiu tirar o atraso na competição nacional. Até tivemos uma sequência positiva, mesmo assim não foi possível chegar ao G4.

Por isso, esse mini período de férias é importante para livrar o Inter de passar pelo mesmo problema na atual temporada. Resta ao envolvidos no futebol do clube preparar bem o time para sequência de jogos no Brasileirão.