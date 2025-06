O preço de um calendário maluco para o Inter

Inter teve chance de empatar a partida, mas acabou levando o segundo gol. Renan Mattos / Agencia RBS

O desempenho do Inter poderia ser melhor. A 14ª posição na tabela é um exagero apesar do calendário maluco e inúmeras lesões que o grupo tem sofrido. O famoso “apesar dos apesares”. Mesmo assim, esses fatores são justificativas plausíveis e compreensíveis. Além disso, tudo era previsto antes mesmo da sequência de jogos começarem.

Sobre o confronto diante do Fluminense é importante destacar que os cariocas também chegaram em Porto Alegre após uma semana desgastante. Claro que se trata de outra competição e diferentes tipos de enfrentamento. Porém, mesmo jogando fora de casa, conseguiram impor dificuldades ao Inter.

A equipe de Roger cresceu no jogo durante o segundo tempo. Parecia que o empate aconteceria a qualquer momento. Mas esse é o risco de correr somente depois de estar perdendo a partida. Infelizmente, é um comportamento recorrente na equipe colorada. E nem sempre será possível virar a partida. Para piorar, no melhor momento do time dentro do jogo, eles encontraram um gol que tirou qualquer chance do grupo.

Não vejo como terra arrasada o momento colorado no Campeonato Brasileiro. Entendo a preocupação, mas o potencial do time está evidente, até mesmo quando perde. A divisão de foco entre as competições precisa ser trabalhada. Logo teremos uma sequência de compromissos pelo Brasileirão. O time precisa encontrar a recuperação nesse período. Isso pode influenciar, inclusive, no desempenho na Libertadores e Copa do Brasil.

Outro fator que preocupa são as lesões. Além de estar sofrendo com jogos em sequência, não temo um elenco robusto e recheado de alternativas. Qualquer jogador titular que desfalca o time acaba se tornando um grande decréscimo técnico.