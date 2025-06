Uma segunda-feira de azar para o Inter nos sorteios

Inter conheceu os próximos adversários na Copa do Brasil e Libertadores. Ricardo Duarte / Internacional

A derrota para o Fluminense foi ofuscada pela avalanche de notícias no ambiente do Inter, nesta segunda-feira (2). As críticas ao time de Roger estão pesadas. A mudança da equipe de uma competição para outra está irritando a torcida. Essa instabilidade acaba tirando a confiança da arquibancada. Algumas justificativas para explicar os resultados do Inter no Brasileirão são válidas, mas não podem durar por mais tempo. A série A é uma competição de extrema dificuldade e não perdoa quem demora para engrenar dentro dela.

O sorteio da Libertadores da América foi a grande notícia do dia para o futebol sul-americano. Nesta temporada, o mata-mata da competição está recheado de times importantes e vencedores. Sem dúvidas, é uma das edições mais complicadas dos últimos tempos. Equipes como Inter, São Paulo, River Plate, Palmeiras, Flamengo e Atlético Nacional serão protagonistas do campeonato mais importante do continente.

O Inter não teve sorte no sorteio. Entre quinze possíveis adversários cair justamente o Flamengo é um desafio gigante. Levando em consideração os adversários do pote dois, a única equipe que poderíamos afirmar, com certeza, que é mais forte do que o Inter é o Flamengo. Não tem como ignorar os inúmeros jogadores do elenco carioca e o dinheiro que eles têm nos cofres do clube. Essa partida não se trata de uma missão impossível, mas o nível de dificuldade é o maior que poderíamos encontrar dentro da Libertadores.

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o estrago poderia ser maior. O Fluminense é um adversário que está pelo menos no mesmo nível do Inter. Por ser um clássico nacional pode trazer surpresas. Seria melhor enfrentar alguma equipe de outra divisão. Porém, é necessário pensar naquele clichê do “time campeão não escolhe adversário”.

O histórico do Inter mostra que o clube gosta desse tipo de confronto. Apesar da dificuldade, é possível avançar nas duas competições. Em 2023, tivemos o mesmo azar e buscamos uma classificação improvável naquela ocasião. Os jogos estão marcados. A partir de agora, através da comissão técnica, jogadores e direção, é preciso montar um planejamento para conseguir permanecer vivo em todos os campeonatos, incluindo o Campeonato Brasileiro.