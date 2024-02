O grande teste do Inter na temporada está se aproximando. A partir do Gre-Nal poderemos ter mais convicção do trabalho que vem sendo realizado no Beira-Rio ou acender o sinal de alerta para possíveis melhorias. Cada jogo tem um contexto e caso aconteça algum resultado inesperado, mas dentro de uma normalidade para um confronto de alto nível, precisamos estar preparados para não fazer terra arrasada em relação ao time. Porém, é possível afirmar que temos ótimas perspectivas por conta do desempenho que o Colorado está apresentando neste início de ano.