O Inter não para de se organizar para temporada de 2024. A cada semana, temos novidades importantes sobre a montagem do elenco para as competições do ano. As mais importantes e relevantes já foram realizadas, mas ainda existem pontos em aberto para que a qualidade do grupo fique cada vez melhor. O certo é que temos um caminho extremamente favorável por conta dos movimentos realizados pelo presidente Alessandro Barcellos e sua equipe de gestão.