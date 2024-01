Graças a Deus está acabando o período sem futebol profissional no Brasil. No próximo domingo, o Inter estreia pelo Gauchão, em casa, contra o Avenida. Após as férias dos jogadores, o Colorado chega em 2024 com grandes notícias. As contratações elevaram o nível e colocaram o clube entre os principais elencos nesse início de ano no futebol brasileiro.