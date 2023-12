Não vejo um cenário em que Eduardo Coudet não permaneça no Inter. A entrevista coletiva após a última partida pelo Brasileirão confirma isso. O posicionamento do treinador deixou claro que, a partir de uma vitória da Chapa 1, sua permanência seria inevitável. Ninguém se posiciona dessa forma gratuitamente. E o que foi dito se tornou ponto marcante para votos no sábado (9).