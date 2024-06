A comemoração dos jogadores do Inter ao término do Gre-Nal se justifica, pois o gosto da vitória contra o rival é diferente. Esse gostinho, em especial no clássico 442, teve um temperinho extra: ganhamos e afundamos eles na zona de rebaixamento. É cedo para falar em queda do rival? Não sei. Mas deixa eles lá!