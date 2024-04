Na adolescência, além de tentar a carreira de jogador de futebol, eu treinava vôlei e tive um grande mestre chamado Francisco Linhares o qual jamais vou esquecer pelos ensinamentos. “Chiquinho”, como era carinhosamente chamado pelos alunos da Escola General Osório, onde eu estudava e treinava vôlei, me ensinou algo que levo para a vida. Se está errado, mude. Mesmo que a mudança seja absurda, como fez Ana, uma ex-colega que atacava com o punho cerrado. Isso mesmo! Ela dava soco na bola, ao invés de fazer o normal, com a palma da mão.