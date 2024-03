Antes do jogo, já no gramado, Sergio Rochet conversou ao pé do ouvido com os 10 companheiros de time que iniciaram o jogo contra o Juventude no Beira-Rio. Um gesto de um líder, que tratou a partida como especial, uma vez que estava voltando a jogar três meses depois. Na disputa por pênaltis, ele pegou uma cobrança que dava a vantagem ao Colorado, mas Mercado e Robert Renan erraram e a noite especial virou um furacão após a eliminação. No vestiário, o uruguaio tomou à frente e foi o mais forte na cobrança a Robert Renan.