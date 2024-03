Robert Renan foi o personagem central da eliminação do Inter no Gauchão. O jogo contra o Juventude já estava nos descontos quando ele entrou, e todos colorados achavam que seria para bater pênalti. A cavadinha enterrou o Inter e pode ter encerrado a curta passagem do zagueiro pelo Beira-Rio. Mas a direção terá de optar entre a saída ou lucrar milhões de reais com percentual de vitrine que tem direito em caso de venda do jogador.