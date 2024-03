A conta da desclassificação não é só de Robert Renan, que desrespeitou o clube com uma cobrança de pênalti ridícula, e que mostrou desconhecimento sobre a grandeza do Inter. A expulsão de Mauricio e, principalmente, a falta de soluções encontradas por Eduardo Coudet, diante da estratégia bem montada por Roger Machado, foram determinantes para o resultado do jogo.