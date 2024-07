Inversão democrática

A França comemora a vitória da coalizão de esquerda. Li e ouvi pouco sobre as propostas desse bloco, mas muito sobre o motivo da festa e do alívio nas ruas de Paris: a derrota da extrema direita. Já faz tempo que a democracia vem deixando de ser o “regime da maioria” para se transformar no “regime pelo qual eu derroto o inimigo”. Talvez porque as grandes bandeiras que uniam multidões prometeram mais do que entregaram.