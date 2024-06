Câmeras nos policiais: Quem ganha e quem perde

A Guarda Municipal de Porto Alegre inaugurou uma nova era da segurança pública do Rio Grande do Sul. Nesta semana, os agentes começaram a usar câmeras corporais. Não tenho dúvida: eles ganham muito com isso. Testemunhei, ao longo dos últimos anos, dezenas de acusações de abuso policial e de histórias que inocentavam acusados de delitos. Muitas delas, tempos depois, se mostraram falsas e injustas. A partir de agora, haverá imagens e sons que contarão a verdade sobre as ocorrências.