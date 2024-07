Vai mais uma taxinha aí?

Conclusão: precisamos criar uma nova taxa de drenagem. A ideia foi lançada pelo diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, durante o programa Conversas Cruzadas, apresentado no YouTube por Léo Saballa Jr. Sem dúvidas, transferir milhões de reais dos bolsos dos cidadãos e dos caixas das empresas para os cofres da prefeitura ajudariam a minimizar os danos de uma nova chuvarada. Mas estamos, mais uma vez, atacando as consequências sem atacar as causas.