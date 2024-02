Se é perigoso falar de improviso sobre um assunto conhecido, imagine sobre temas pouco familiares. A chance de tropeços é gigantesca. Nos últimos dias, muito se tem debatido sobre a frase do presidente Lula, que comparou a ação do exército de Israel ao massacre de 6 milhões de judeus pelos nazistas. É uma opinião equivocada e infeliz. Mas isso a imensa maioria das pessoas minimamente lúcidas já vem dizendo, mesmo as que criticam o atual governo de Israel, o que é legítimo e democrático.