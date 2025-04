Quase um ano depois do desastre que destruiu cidades, ceifou vidas e mobilizou o país, seguimos discutindo de quem é a culpa . Importante. Mas mais urgente ainda é identificar quem deve coordenar as ações para que isso não se repita.

Quase um ano depois das enchentes, prefeituras, Estado e União, até onde se sabe, ainda não desenharam um organograma básico . Um retângulo no topo, com ramificações abaixo. Simples assim.

Talvez minha proposta soe ingênua, diante das dificuldades políticas de diálogo em tempos de radicalização. Mas o óbvio seria a realização de um seminário de trabalho entre governo federal, governo do Estado e prefeituras, com a presença de políticos e técnicos, para definir quem faz o quê na prevenção e quem responde em caso de necessidade.

Diante da força da enchente, os gaúchos reagiram com uma energia admirável. Mas resta uma pergunta: do ponto de vista do poder público, afinal de contas, quem manda no assunto?