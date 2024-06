Se é fácil entender o que tornou Sob as Águas do Sena (2024) o filme mais visto na Netflix, como contei na coluna de sexta-feira (7), também não é difícil explicar o sucesso de As Cores do Mal: Vermelho (Kolory zla. Czerwien, 2024), policial polonês que vem se mantendo no top 3 da plataforma de streaming praticamente desde a sua estreia, em 29 de maio.