Em uma temporada marcada por filmes de terror, como M3GAN, Ninguém Vai te Salvar e o argentino O Mal que nos Habita (que estreia nos cinemas do Brasil em 1º/2), além de novos segmentos de franquias como O Exorcista, A Morte do Demônio e Jogos Mortais, o título mais badalado foi o australiano Fale Comigo (Talk to Me, 2022), já em cartaz no Amazon Prime Video.