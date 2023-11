Com mais três sessões a serem realizadas em Porto Alegre, duas em Caxias do Sul e uma em Pelotas, O Desafio de Marguerite (Le Théorème de Marguerite, 2023) é um dos filmes do 14º Festival Varilux de Cinema Francês recomendados pelos próprios curadores da mostra (confira datas, salas e horários no fim deste texto).