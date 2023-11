Um dos principais filmes do 14º Festival Varilux de Cinema Francês é Making Of (2023), de Cédric Kahn, que está sendo exibido no Brasil antes mesmo de sua estreia comercial no país europeu (veja mais abaixo datas e horários das salas em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas). Foi esse o título escolhido para ser apresentado na sessão de lançamento da mostra, realizada na noite da quinta-feira (9) na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. Na parte da tarde, o diretor e o ator Stefan Crepon participaram de uma rodada de entrevistas no hotel Fairmont Copacabana.