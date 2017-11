Dois brasileiros serão selecionados para viver durante um ano naquele país - com projeto custeado pelo governo norueguês, com despesas pagas e um salário mensal - “para visitar hostels, identificando práticas sustentáveis, produzindo relatórios e documentos solicitados, prestar contas conforme orientações do projeto, garantir a continuidade do projeto e a transmissão do conhecimento durante e depois do término do período na Noruega, compartilhando o que foi vivido e aprendido na volta ao Brasil”.