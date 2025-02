Dois gaúchos são cotados para a mesma cadeira em reforma ministerial de Lula

Presidente planeja trocas no governo de olho na garantia de governabilidade e nas eleições de 2026. Ricardo Stuckert / Planalto

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Considerada certa em Brasília, a saída de Paulo Teixeira do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) abriu espaço para uma disputa pela cadeira em meio à reforma ministerial estudada pelo presidente Lula. No momento, os mais cotados para a função são dois petistas gaúchos: Edegar Pretto e Paulo Pimenta.

Presidente da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), Pretto ganhou força nos últimos dias. Dois dirigentes nacionais do PT levaram o nome dele como indicação ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos auxiliares diretos de Lula.

Pretto já vinha acumulando credenciais ao propor diretamente a Lula uma solução para baixar o preço dos alimentos e ao dobrar o orçamento do programa que compra alimentos de agricultores familiares.

Com relação histórica com o MST, tem a simpatia dos movimentos sociais ligados ao campo e poderia facilitar a vida de Gleisi Hoffmann, que deve substituir Marcio Macêdo na Secretaria Geral da Presidência, pasta que tem como principal função articular a relação do governo com a sociedade civil organizada.

Em contrapartida, Pimenta planeja voltar à Esplanada após ser demitido da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e tem como trunfo a relação pessoal com Lula.

A decisão do presidente terá reflexos na disputa pelo comando do PT gaúcho e nas eleições de 2026. Lula já demonstrou preferência pelas candidaturas de Pretto ao Piratini e de Pimenta ao Senado, mas correntes internas questionam uma decisão "de cima para baixo" e cogitam pleitear a realização de prévias para definir os candidatos.

Nesse cenário, quem estiver no ministério ganha status de interlocutor direto do presidente e mais poder para articular a liberação de recursos em Brasília. No período como ministro da Secom, Pimenta ocupou o espaço de "embaixador" do RS no governo federal, o que garantiu vigor para que se colocasse como principal nome do PT para 2026 no Estado. No entanto, integrantes de outras correntes petistas afirmam que esse poder se esvaiu com a saída da Secom.