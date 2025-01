Simpatia de Lula por sugestão de Pretto para baratear comida alimenta chances de gaúcho virar ministro

Cresceu o cacife de Edegar Pretto no desenho da reforma ministerial. Inspirado na Farmácia Popular, o gaúcho concebeu a Rede de Abastecimento Popular, programa pelo qual a Conab venderia alimentos mais baratos em mercadinhos de periferia. A medida foi barrada por medo da reação do mercado, mas ganhou a simpatia de Lula, que está desgostoso com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.