Dilma deve ter alta de hospital em Xangai na terça-feira 

A ex-presidente Dilma Rousseff deve ter alta nesta terça-feira (25) do Shangai East International Medical Center, em Xangai, na China, onde está internada desde sexta-feira (21). De acordo com uma amiga da ex-presidente, o problema foi uma crise de labirintite. Dilma, de 77 anos, foi internada com mal-estar, pressão alta e vômito . A ex-presidente vive na China desde 2023, quando assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o "banco do Brics".

Por causa da internação, Dilma cancelou a presença na reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ela participaria do encontro com membros do conselho do banco dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países.