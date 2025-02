Governo federal vai assinar contrato número 500 da "compra assistida" em Porto Alegre

Maneco Hassen articula programa no Rio Grande do Sul.

Segundo o chefe da pasta, Maneco Hassen, a maioria das casas será adquirida para afetados da região das Ilhas e do Humaitá, no entorno da Arena do Grêmio. Há beneficiados em outras regiões da cidade também. Os contratos serão assinados em solenidade marcada para as 16h30min, no auditório da agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Independência.