Rachada, bancada do Republicanos decide próximo presidente da Assembleia nesta terça-feira

Com clima tenso entre os deputados, a bancada do Republicanos deve votar nesta terça-feira (25) quem ficará na presidência da Assembleia Legislativa em 2026. Enquanto a ala mais conservadora dos parlamentares reclama da falta de interlocução interna e quer nova avaliação do acordo, o deputado Sergio Peres desconversa e mantém a confiança no reconhecimento à decisão que o escolheu como futuro presidente da Casa.