Após anunciar fim do trabalho remoto, Melo recua e edita decreto que prevê regime híbrido

Pouco mais de um mês após anunciar o fim do trabalho remoto na prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo voltou atrás e editou decreto que prevê atividades em regime híbrido. O documento foi publicado em Diário Oficial no domingo (29).

O regime poderá ser aplicado nos casos em que as secretarias tenham a ocupação total de seus espaços físicos. As chefias de cada setor serão responsáveis por organizar as escalas e garantir o uso de todas as estações de trabalho.