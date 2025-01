Suspeito da explosão de veículo da Tesla tinha ferimento a bala na cabeça, diz polícia

O suspeito que morreu em um Cybertruck da Tesla, que explodiu em frente a um hotel em Las Vegas de propriedade do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha um ferimento a bala na cabeça, informaram as autoridades nesta quinta-feira (2).

O motorista era a única pessoa no veículo e morreu dentro do Cybertruck. Segundo a Associated Press, ele foi identificado como Matthew Livelsberger, de 37 anos, soldado da ativa do exército dos Estados Unidos.