Proposta de criação de agência para gerenciar reconstrução ganha novas adesões

Divulgada pela coluna no fim de semana passado, a proposta de criação de uma Autoridade Federal para cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul dividiu o empresariado, ao mesmo tempo em que conquistou novas adesões. Ainda que todos concordem com a necessidade de um movimento cívico, capaz de unir todos os setores da sociedade para reconstruir o Estado em outro patamar de desenvolvimento socioambiental e inovação tecnológica, a criação de uma agência enfrenta resistência entre os empresários.