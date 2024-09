Criação de Autoridade Federal para tratar da reconstrução divide empresários gaúchos

A ideia de criação de uma Agência Interinstitucional de Reconstrução e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, como Autoridade Federal, não é consenso entre os grandes empresários gaúchos. Embora o movimento idealizado por Tarso Genro tenha conquistado Jorge Gerdau Johannpeter, que busca a adesão de federações empresariais, outro grupo trabalha para que a coordenação seja do Rio Grande do Sul. Desse grupo, que tem como base o movimento Transforma RS, participa André Gerdau Johannpeter, filho de Jorge Gerdau.