Personagem que ficou conhecido fora de sua região ao ser pego pela Polícia Federal com R$ 505 mil em espécie, dentro de caixas de papelão, no aeroporto de Congonhas, em 2021, o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba (PSDB), cruzou novamente os limites da bravata e arrisca ser enquadrado por prática de crime eleitoral.