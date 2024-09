Passou da hora de impor limites à jogatina online

A próxima semana será pródiga em anúncio de medidas para colocar tranca nas portas arrombadas pelas chamadas bets no Brasil. São mais de cinco anos de corpo mole por parte do Executivo e do Legislativo, até se chegar à constatação de que a jogatina online passou de todos os limites do razoável e ameaça a estabilidade financeira das famílias e o equilíbrio emocional dos jogadores, sobretudo os de classes mais baixas, que se endividam na esperança do ganho fácil.