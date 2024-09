Com o aval do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, de quem foi assessor da extinta Secretaria de Apoio à Reconstrução, o jornalista Nazur Garcia foi nomeado nesta sexta-feira (27) diretor-presidente da Trensurb. Servidor de carreira há quase 40 anos, Nazur tem o aval das principais forças políticas do PT e já trabalhou em diferentes áreas do governo, cedido pela Trensurb.