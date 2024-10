A vitória no Gre-Nal manteve o momento de ascensão do Inter no Brasileirão e, mais do que isso, ajudou o técnico Roger Machado a recuperar os jogadores que estavam lesionados. Símbolos do mistério para o clássico ao longo da semana, Borré, Fernando e Rogel estiveram entre os relacionados e ficam à disposição para a reta final do campeonato.